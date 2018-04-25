Rusya'dan Suriye'de flaş hamle !

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'ye yakın gelecekte yeni hava savunma sistemleri teslim edileceğini açıkladı.

RIA haber ajansında yer alan habere göre bakanlık, Rusya'nın kendi füzelerini geliştirmek amacıyla Suriye güçlerinin ele geçirdiği bir ABD Tomahawk güdümlü füzesini incelemeyi planladığını da bildirdi.

Rusya, ABD'nin iptal etmek istediği ve İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya ilişkin de görüş bildirdi.

Kremlin, İran ile hâlihazırda yürürlükte olan anlaşmaya desteğini açıklarken, anlaşmayı iptal etmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'ın 'aklında ne olduğunun bilinmediği' ifade edildi.