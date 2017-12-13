Rusya'nın istediği oldu ! Bedelsiz kullanacak

Rus donanması, Tartus'taki deniz üssünü 49 yıllığına bedelsiz kullanacak ve istediği kadar asker konuşlandırabilecek. Suriye'nin üste hiçbir bir kontrolü olmayacak, yerel yönetim üste herhangi bir arama, el koyma gibi işlemler yapamayacak.

Suriye iç savaşında Şam rejiminin yanında yer alan ve hayati bir rol oynayan Rusya, ödülünü alıyor. Akdeniz kıyısındaki Tartus'ta deniz üssü bulunan Moskova, 49 yıl daha bölgede kalacak. Yapılan anlaşmaya göre Rusya daha da genişleteceği deniz üssünü ücretsiz kullanacak.

Suriye'nin üste hiçbir kontrolü olmayacak, bölge Suriye'nin sivil ve idari yetkisinden tamamen muaf.

25 yıl uzatma opsiyonu bulunan anlaşmaya göre, Rusya’nın üste barındıracağı taşınabilir ve taşınmaz tüm mallar arama, el koyma ve diğer işlemlere tabi tutulamayacak.

Anlaşmadaki "Rusya, donanma tesisini korumak için gerekli sayıda askeri gönderme hakkına sahiptir" ifadesi dikkat çekiyor.

Rusya lideri Vladimir Putin, söz konusu anlaşmayı parlamentonun alt kanadı Duma'ya sundu.

Hafta başında Türkiye'ye gelen Putin, aynı günün sabahında Lazkiye'de bulunan Hımeymimaskeri üssüne sürpriz bir ziyaret yapmış ve Beşar Esad tarafından karşılanmıştı. Rus askerlerinin Suriye'den kısmen çekileceğini açıklayan Rusya lideri, ülkesinin Tartus ve Hımeymim üslerinde kalıcı olacağını söylemişti.

Eylül 2015'te rejimin yanında savaşa giren Rusya, özellikle terör örgütü IŞİD'in Suriye topraklarından süpürülmesinde rol aldı. Muhaliflerin birçok kentten çıkarılmasında rejime yardım eden Moskova, peşinden Türkiye ve İran'la birlikte çatışmasızlık bölgeleri ilan etti. Daha sonra üç ülkenin öncülüğünde çatışmasızlık bölgelerinde ateşkes ilan edildi.

Türkiye, Rusya ve İran, muhaliflerin elindeki en büyük kent olan İdlib'e gözlemci statüsünde askeri birlikler gönderiyor.