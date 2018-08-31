Savaş çanları çalıyor: ''Sonuna kadar gideceğiz''

Suriye Dışişleri Bakanı Walid el Muallim, Suriye ordusunun muhaliflerin elinde olan kuzey vilayeti İdlib'de "sonuna kadar gideceğini" ve hükümetin ana hedefinin Cihatçı Nusra militanları olduğunu söyledi.



Muallim dün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, "Suriye'nin yeni bir askeri saldırıda kimyasal silah kullanmayacağını ve bu tür silahlara sahip olmadığını söyledi.

Bakan, hükümetin operasyonda sivil ölümlerine engel olmak için çaba göstereceğini de belirtti.

RUSYA: HAREKETE GEÇMEMEK RİSK DOĞURUR

Bu arada dün Moskova'da açıklama yapan Rusya hükümet sözcüsü Dmitry Peskov, İdlib'in bir "isyancı yuvası" olduğunu söyledi ve bu soruna karşı harekete geçemeden durmanın kötü bir seçenek olduğunu belirtti.

Bir telekonferansta gazetecilerin Rusya'nın Akdeniz'de yapmayı planladığı deniz tatbikatı hakkındaki sorusunu yanıtlayan Peskov, Suriye'deki zor durum nedeniyle bu tatbikatın gerekli olduğunu savundu.

BM'DEN DÜNYAYA UYARI: KUSURSUZ BİR FIRTINA YAKLAŞMAKTA

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin İdlib kentinde olası bir askeri çatışmanın önüne geçilmesi için Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'a daha fazla zaman verilmesi çağrısında bulundu.

Mistura, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin İdlib kentinde "kusursuz bir fırtınanın" yaklaşmakta olduğu uyarısında bulundu.

Bölgede yaşanan askeri hareketliliğe dikkati çeken Mistura, buradaki yaklaşan muhtemel bir çatışmanın Suriye'nin sınırlarının dışına taşma potansiyeli olduğuna işaret etti.

Mistura, İdlib'de 2,9 milyon sivilin yaşandığını, bunların 1,4 milyonunun zaten en az bir kez yerinden edildiğini, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan sivillerin 2,1 milyonunun insani yardımlarla yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti.