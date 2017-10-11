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  4. 11 Ekim 2017 17:13

''Savaşmak zorunda kalacağız''

İsrail Savunma Bakanı, ülkenin kuzeyinde yeni bir savaşın çıkması durumunda savaşmak zorunda olacaklarını açıkladı.

''Savaşmak zorunda kalacağız''
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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ülkenin kuzeyinde yeni savaşın çıkması durumunda Suriye ve Lübnan’a karşı savaşmak zorunda olacaklarını belirtti.

İsrail'in 'tüm var gücüyle' savaşı önlemeye çalıştığını söyleyen Liberman, yeni Ortadoğu koşullarında savaşın her an çıkabileceği uyarısında bulundu.

Sukot bayramı vesilesiyle askerlerle buluşan Liberman, "Tüm senaryolara hazırlıklı olmalıyız. Yeni koşullar yeni sorunlar çıkarıyor. Bir zamanlar söz konusu olan Lübnan cephesi şimdi güncel değil. Kuzey yön var. Gelişme ne olursa olsun bu, Lübnan ve Suriye topraklarını kapsayacak tek savaş alanı olacak, karşımızda Hizbullah ve (Suriye Devlet Başkanı Beşşar) Esed rejimi ve bu rejimin her türlü müttefikleri olacak" dedi.

2006'daki savaştan farklı olarak yeni savaşta Lübnan düzenli ordusunun da müdahale edeceğin beklemeleri gerektiğini dile getiren İsrailli bakan, "Lübnan yönünde sadece Hizbullah değil Lübnan ordusuyla da karşı karşıya gelmek zorunda kalacağız. Maalesef gerçek bu. Lübnan ordusu tamamen Hizbullah'a entegre edilmiş durumda ve liderlerine uyuyor. Lübnan ordusu bağımsız askeri ünite olmaktan çıktı. Hizbullah'ın bir parçası haline geldi" yorumunda bulundu.

suriye , lübnan , bakan , savaş , israil
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