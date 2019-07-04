Seks partisinde ölen şeyhle ilgili şoke eden iddia

Şarika kentindeki Kral Faysal Camii’nde dün gerçekleştirilen cenaze töreniyle toprağa verilen Şeyh Halid’in günler süren seks partileri düzenlediği ve metamfetamin bağımlısı olduğu öne sürüldü.

İngiliz Daily Mail gazetesinin Şeyh Halid’in sahibi olduğu erkek giyim markasında çalışanların anlatımlarına dayandırdığı habere göre; 39 yaşındaki Prens, düzenli olarak seks işçilerinin de çağrıldığı partiler veriyordu.

Qasimi Homme çalışanları, Şeyh Halid’in metamfetamin kullandığını herkes tarafından bilinen bir şey olduğunu da öne sürdü.

Gizlilik kaydıyla Daily Mail’e konuşan bir personel, “O, daha uzun seks yapmasını sağladığı için metamfetaminden faydalanırdı. O uyuşturucuya zaafı vardı” dedi.

Şeyh Halid’in işe kötü bir ruh halinde geldiği için metamfetamin kullandığının herkes tarafından bilindiğini öne süren söz konusu işçi, “Tavırları gerçekten dengesiz olurdu. Fakat genel olarak iyi bir adamdı, sert fakat adildi” dedi.

Qasimi Homme çalışanı, Şeyh Halid’in uyuş

İngiliz The Sun gazetesi, dün Şeyh Halid bin Sultan El-Kasimi’nin seks partisi sırasında öldüğünü öne sürmüştü.

Gazeteye konuşan kaynaklar, Şeyh Halid’in ölü bulunduğu evde uyuşturucu kullanıldığını ve seks partisi yapıldığını söylemişti.

Ancak Londra Polisi, bu iddiayı henüz ne teyit etti ne de yalanladı.





turucu ve seks partileri için günlerce uyumadığıdna ise bir canavara dönüştüğünü ifade etti.