Şii lider: ''Referanduma karşı çıkıyoruz''

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 2017 sonuna dek bağımsızlık referandumu düzenleme planına Iraklı Şii lider El Hekim'den sert tepki geldi. Tek taraflı bağımsızlık referandumuna karşı çıkıyoruz.

İktidardaki Şii Ulusal Koalisyon’nun Başkanı Ammar El Hekim, referandum planlarına karşı çıkacaklarını söyledi. El Hekim, “Eğer bu referandum yapılırsa tek taraflı olacaktır” dedi.



Irak siyasetinde etkili olan din adamı, görüş ayrıklarını çözmek için diyalog arayışında ısrar edeceklerini de söyledi. El Hekim Reuters’a demecinde, “Hiçbir ülkede sınırların kanla çizilmesinin başarılı olmadığına inanıyoruz ve bunun Irak’ta da olumlu sonuçları olmayacaktır” diye konuştu.



İran’a yakın sertlik yanlısı Şii milisler Kürtleri böyle bir adım atmaları durumunda tartışmalı bölgelerden ‘çıkarma’ tehdidinde bulunmuşken, El Hekim Şiilerle Kürtler arasında bir çatışma ihtimali görmediğini vurguladı. Iraklı Şii lider, “Iraklılara karşı silah kullanmak bir seçenek değil” dedi.