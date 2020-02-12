Sınırda kırmızı alarm: Suriye'den göç dalgası daha da artacak!

Esad rejiminin Rusya ile birlikte İdlib’de gerçekleştirdiği saldırılarla birlikte bir milyona yakın Suriyeli Türkiye sınırına dayandı. Birleşmiş Milletler, Suriye’de son 10 haftada gerçekleşen göç dalgasının son 9 yılın en yüksek seviyesine çıktığını vurgularken, yüz binlerce kişinin daha göç etmesini bekliyor.

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de süren çatışmalardan dolayı son 10 hafta içinde yerinden edilenlerin sayısının 9 yıllık iç savaşın en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) Jens Laerke, Aralık ayından beri çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 700 bin kişinin kaçtığını vurgulayarak, "bunun ülkede şimdiye kadar gerçekleşmiş en yüksek sayıdaki göç" olduğunu söyledi.

Rusya hava güçleri tarafından desteklenen Suriye hükümetine bağlı kuvvetler, İdlib ve Halep civarındaki muhalif güçlere ait mevzileri ele geçirmek için Suriye'nin kuzeyine doğru ilerlerken savaştan kaçan siviller ise Türkiye sınırına doğru yol alıyor.

Laerke, "Dünyada yerinden edilmiş en büyük insan yığınıyla karşı karşıyayız ve buranın mezarlığa dönmemesi için derhal çatışmaların sonlandırılması gerekiyor" dedi.

Birleşmiş Milletler'in mülteci ajansından Andrej Mahecic ise Ciara fırtınası yüzünden meydana gelen yağmur, kasırga ve kar dolayısıyla sivillerin sığınacak yer bulmakta zorlandığını vurgularken camilerin ve kampların dolu olduğunu söyledi.

OCHA, bölgeye bu ay içinde yiyecek, su ve hijyen malzemelerini taşıyan 230 kamyon gönderdi.