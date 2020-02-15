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  4. 15 Şubat 2020 13:31

SMO, Esed'ın askerlerini işte böyle havaya uçurdu

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, rejim güçlerini sigara molası yaptığı sırada vurdu. Söz konusu görüntüler, sosyal medya üzerinden servis edildi.

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Suriye'nin İdlib kentinde Suriye rejimi tarafından Türk gözlem noktasına gerçekleştirilen saldırının ardından bölgedeki çatışmalar sürüyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin rejim askerleriyle sert çatışmalara girdiği bölgeden, yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.

 
SİGARA MOLASINDA HAVAYA UÇTULAR

Son olarak SMO'ya bağlı askerlerin, Esed rejimine ait askerleri sigara molasında vurduğu görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde, sigara içen Esed'ın paralı askerleri hedef alınıyor. Hedef başarılı bir şekilde vurulduktan SMO askerleri havaya ateş ederek, sevinç çığlıkları atıyor.

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