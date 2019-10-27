Şok iddia: ''Bağdadi Türkiye sınırına kaçmaya çalışırken öldürüldü''

IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin Suriye’nin İdlib vilayetinde düzenlenen operasyonla öldürüldüğü iddia edildi. Reuters’a konuşan iki Iraklı güvenlik kaynağı, el Bağdadi’nin Türkiye sınırına kaçmaya çalışırken kişisel korumasıyla birlikte öldürüldüğünü söyledi.
Reuters’a konuşan İranlı güvenlik kaynakları ise İran yönetimine el Bağdadi’nin öldürüldüğü konusunda bilgi verildiğini belirtti.
Bağdadi’nin öldürüldüğü bilgisi henüz resmen teyit edilmiş değil. ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün TSİ 16.00’da yapacağı açıklamada IŞİD liderinin öldürüldüğünü dünya kamuoyuna duyurması bekleniyor.
DAEŞ lideri Bağdadi öldürüldü iddiası
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