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  4. 11 Nisan 2019 08:20

Sudan’da ordu devlet televizyonunu kuşattı

Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı. Bazı askerlerin içeriye girdiği belirtildi.

Sudan’da ordu devlet televizyonunu kuşattı
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Siyasi karışıklığın devam ettiği Sudan’da sıcak bir gelişme yaşandı… Sudan’da ordunun devlet televizyonu binasını kuşattığı açıklandı. Anadolu Ajansı’nın haberinde bazı askerlerin içeriye girdiği belirtildi. Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.

19 Aralık 2018’den beri hayat pahalılığını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in görevi bırakmasını istiyordu. Göstericiler bu hafta başkent Hartum’da gösterilere devam ederken el-Beşir istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Bu hafta başında askerler ve Hartum’da Savunma Bakanlığı dışında toplanan binlerce hükümet karşıtı protestocuyu dağıtmaya çalışan üniformalı istihbarat ve güvenlik personeli arasında çatışma yaşandı. Bu gösterilerde Salı günü altısı silahlı kuvvetler üyesi olmak üzere, 11 kişi hayatını kaybetmişti.

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