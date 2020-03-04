Süpriz açıklama: ''Esad, Türkiye ile görüşmeye hazır''

Dr. Bessam Abdullah, İdlib’de Türk Ordusu'na karşı değil, teröre karşı savaştıklarını söyledi. Bugünkü İdlib krizini Rus uçağının dürülmesine benzeten Abdullah, çözüme dair ise ‘Astana Süreci işletilmeli, iki ülke doğrudan görüşmeli’ dedi.

Ankara'ya iki teklifte bulunan Abdullah, şunları söyledi:

1) Terörü bitirelim, Suriyelilerin geri dönüşünü sağlayalım.

2) İdlib’i çözelim, PKK/PYD’ye karşı birlikte mücadele edelim.

Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Dr. Bessam Abu Abdullah, Aydınlık'tan Elif İlhamoğlu'nun sorularını yanıtladı

‘MÜLTECİ SORUNUNU TERÖRÜ BİTİRMEK ÇÖZER’

Öncelikle mülteci akını konusunu sadece İdlib ile bağlantılı değerlendirmemeliyiz. Savaşın en başında AKP Hükümeti Suriye’ye müdahale etti ve ardından da insani yardıma hazır olduğunu söyledi. Çünkü AKP içindeki bazı kesimler, Suriye Hükümeti'nin 6 ayda devrileceğini düşünüyordu. Fakat Suriye Ordusu ve Hükümeti 10 yıldır direniyor. Bu 10 yılın sonunda, baktığımızda, mülteci sorunu AKP’nin parçası olduğu bir durum. Çünkü dünyada pek çok ülkede (Tunus, Mısır, Libya Suriye) Müslüman Kardeşleri desteklediler. Şimdi şu soruyu sorabiliriz: Neden bu kadar insan mülteci olarak Türkiye’ye geldi. Kesinlikle AKP Hükümeti'nin yanlış politikaları yüzünden. Başka ülkelerin toprakları üzerinde söz sahibi olmak istediler. Ve bu duruma kendileri yol açtılar. Savaşın durması, mülteci krizine çözüm bulunması konusunda kesinlikle Türk Hükümeti'nin de bir rolü olmalı. Ama çözüm daha fazla Suriye Hükümeti karşıtlığı yapmaktan geçmiyor. Aksine Astana ve diğer siyasi mutabakat süreçlerini işletmekten geçiyor. Aksi tutum Türkiye’nin kendi milli çıkarlarına da hizmet etmiyor. Örneğin 2010 öncesi Türkiye-Suriye ilişkileri tüm bölge için modeldi. Ne oldu da her şey değişti? Neden eskiden aynı insanlar Türkiye’ye turist olarak gidiyorlardı da şimdi mülteci olarak gidiyorlar? Suriye Hükümeti'nin planı şu ki, Suriye Devleti tüm Suriyelilerin geri dönüşü için açıktır. Bunu pek çok kez duyurduk, Dışişleri Bakanlığımız duyurular yaptı.

‘TÜRK ORDUSU'NA KARŞI DEĞİL TERÖRE KARŞI SAVAŞIYORUZ’

İdlib’de teröre karşı operasyonlar başlamadan önce, müttefikimiz Rusya ile birlikte üç insani yardım koridoru açtık fakat teröristler Suriye Hükümeti'nin kontrolündeki bu yerleri engellemeye çalıştılar, saldırılar yaptılar. Biz de insanlarımızı bu terör örgütlerinin eline bırakamazdık. Bu örgütler İdlib’i kontrol ediyor. Biz İdlib’de kesinlikle Türk Ordusu'na karşı savaşmıyoruz, bu terör örgütlerine karşı savaşıyoruz. Bu terör örgütleri sadece Suriye’ye değil Türkiye’ye de karşı ve onlar ne yazık ki kötü enstrümanlar. Türk kamuoyu şunu sormalı durum neden ve nasıl bu hale geldi? Suriye’nin egemenliğini toprak bütünlüğünü ihlal eden durumlar var. Türk Hükümeti kendi sınırlarını kontrol etmeli, Suriye Ordusu'nun topraklarını değil. Dolayısıyla bu savaşı bitirmeden mülteci sorunu çözülmez. AKP Hükümeti radikallere verdiği desteği durdurmalı ve bu sorunun nasıl çözüleceğini düşünmeli. Suriye Hükümeti'ni tanımadığını söylüyor ama İstanbul’da Suriye Hükümeti'nin görevlendirdiği bir konsolosluğu var. Biz Türkiye’ye, Türk halkına karşı değiliz, AKP’nin İdlib politikasına karşıyız.

‘ESAD SURİYE’NİN ÇIKARLARI İÇİN GÖRÜŞMEYE HAZIR’

Başkan Esad eğer Suriye’nin milli çıkarları söz konusu ise görüşmeye hazır, bu konuda pozitif yaklaşıyor. Fakat düşmanca tavırlar kimseye hiçbir ülkeye kazanım sağlamaz. Pozitif yaklaşımlara ihtiyacımız var. El Kaide gibi terör örgütlerinin sadece Suriye için değil, İran, Rusya hatta Türkiye için de bir tehdit oluşturduğunu görmemiz gerekiyor.

