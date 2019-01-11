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  4. 11 Ocak 2019 23:37

Süre doldu ! Krizde yeni perde...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarının indirilmesi için verilen süre dolarken Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise bayrakları indirmeyi reddediyor.

Süre doldu ! Krizde yeni perde...
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Irak merkezi hükümetine bağlı Terör Mücadele Polis Gücü'nün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarının indirilmesi için dün verdiği 24 saatlik süre dolarken Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise bayrakları indirmeyi reddediyor.

KYB kendilerine tanınan mühletin sona ermesinin ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, IKBY bayrağının Kerkük'te asılması krizinin, Irak Federal Mahkemesine taşındığı belirtilerek, "Mahkeme kararı olmadan hiçbir çözümü kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kerkük'te KYB'nin parti ve teşkilat binası olmak üzere iki binada IKBY bayraklarının asılı kalacağı ifade edilen açıklamada, kentteki herhangi bir yere bayrak asılmasının sorumluluğunun da KYB'de olmayacağı kaydedildi.

KYB'NİN PARTİ BİNALARINA BAYRAK ASMASI

Süleymaniye merkezli KYB, 9 Ocak'ta Kerkük kent merkezinde bulunan ve bir yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını yeniden astı.
Bayrakların asıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan KYB, Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığını ve bayrak asma hakkının olduğunu savunmuştu.

Gelişmenin hemen ardından güvenlik güçleri sokak ve caddelere asılan IKBY bayraklarını indirirken, parti binasına asılanlara ise dokunmadı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, KYB'nin, Kerkük'teki parti binalarına IKBY bayrağı asmasına karşı olduğunu belirterek, kentin IKBY'nin sınırları içerisinde yer almadığını söylemişti.

Irak merkezi hükümetine bağlı Terörle Mücadele Polis Gücü, KYB'ye, IKBY bayraklarının indirilmesi için dün 24 saat mühlet vermişti. 

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