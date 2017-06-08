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  4. 08 Haziran 2017 22:46

Suriye ABD'nin mevzilerini vurdu !

Suriye savaş uçaklarının ABD'nin mevzilerini vurduğu açıklandı

Suriye ABD'nin mevzilerini vurdu !
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Suriye savaş uçaklarının, bugün gün boyunca Rakka’nın batı kırsalına çok sayıda hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Suriye Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının onlarca hava saldırısıyla Meskene-Tabka hattındaki IŞİD hedeflerini bombalarken Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) bulunduğu mevzileri de hedef aldığı bildirildi.

Suriye rejimine yakın haber sitesi Al Masdar’ı bilgilendiren, SDG ve Kürtlere yakın bir kaynak; Ebu Asi köyünün ön mevzilerinde bulunan Suriye Demokratik Güçleri’nin de vurulduğunu aktardı

İlk gelen bilgilere göre, vurulan mevzilerde Liwa Suvar el Rakka’ya bağlı militanlar bulunuyordu.

Amerikan savaş uçakları, önceki gün Suriye'nin güneyindeki El Tanf'ta rejim yanlısı milislere hava saldırısı düzenlemişti. Suriye Hava Kuvvetleri’nin, ABD’nin hava saldırısına bu şekilde misilleme yaptığı tahmin ediliyor.

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