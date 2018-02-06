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  4. 06 Şubat 2018 23:39

Suriye için liderler zirvesi yapılacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye konulu bir liderler zirvesi yapılacağını açıkladı.

Suriye için liderler zirvesi yapılacak
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye krizi, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ve ABD'nin bölgedeki mevcudiyetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ruhani, önümüzdeki günlerde Erdoğan ve Putin'le birlikte Suriye konulu bir liderler zirvesi gerçekleştireceklerini de söyledi.

Tahran'da yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen Ruhani, bölgenin gündemine ilişkin değerlendirmeler yaptı. 

Ruhani, ülkesinin Türkiye ve Rusya ile ilişkileri hakkında, "Suriye konusunda İran, Türkiye ve Rusya arasında çok iyi bir ilişki sağlanmıştı. Şimdi Türkiye ve Rusya ile ilişkilerimiz son derece iyi durumda." ifadelerini kullandı. 

Ruhani, Türkiye ve Rusya ile diyaloglarının "çok iyi durumda" olduğunu vurguladı. 

ABD'nin Suriye'deki varlığı ve Türkiye'nin terör örgütü PYD/PKK'ya karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir soru üzerine İran
Cumhurbaşkanı Ruhani, şunları söyledi: "ABD'nin Suriye'deki mevcudiyetini kınıyoruz. Çünkü amaç ve hedefleri dürüstçe değil. ABD, Suriye'yi parçalamanın peşinde. Türkiye'nin attığı adımlarla ilgili yaklaşımımız da ilkeseldir. Bir ülkenin ordusu başka bir ülkenin toprağına girerken o ülkenin devleti ve halkından izin almalıdır. Biz Türkiye'nin Suriye'ye girmesine bu açıdan bakıyoruz. O nedenle arzumuz Türkiye'nin askeri operasyonlarının sona ermesidir." 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün yaptığı telefon konuşmasını da hatırlatan Ruhani, şunları aktardı: "Bugün telefon konuşmamızda Sayın Putin de söyledi. Türkiye, Rusya ve İran'ın gelecek günlerde Suriye için üçlü liderler zirvesi gerçekleştirmelerinin zaruri olduğunu ifade etti."

AA

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