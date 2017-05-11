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  4. 11 Mayıs 2017 22:49

Suriye lideri Esad'dan güvenli bölge açıklaması

Suriye lideri Esad, güvenli bölge hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Suriye lideri Esad'dan güvenli bölge açıklaması
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Beşar Esad, istifa etmeyeceğini açıklarken 'yorulmadım, görevimin başındayım' ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI

Suriye lideri, güvenli bölge planını destekleyeceklerini ancak rejim güçlerinin, İran ve Hizbullah ile birlikte bu bölgelere izinsiz girmeye çalışan güçleri vuracağını söyledi. Esad ayrıca güvenli bölgelerin oluşturulmasının bölgede rejime karşı savaşan grupların silahlarını bırakarak teslim olmaları için bir şans olduğunu savundu.

ABD'NİN OPERASYONU

Esad, ABD'nin Suriye'ye düzenlediği operasyonla ilgili olarak da "ABD Başkanı Trump'ın ülkesindeki politikacılar ve lobi gruplarına gövde gösterisi düzenlemesi olduğunu" iddia etti.

beyaz rusya , esad , hizbullah , güvenli bölge , iran