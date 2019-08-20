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  4. 20 Ağustos 2019 13:26

Suriye ordusu Han Şeyhun'u ele geçirdi

Suriye ordusu İdlib'de kritik öneme sahip Han Şeyhun ilçesini büyük ölçüde ele geçirdi. 2014'ten bu yana ilçeyi elinde tutan muhaliflerin ise çekilmeye başladıkları belirtildi.

Suriye ordusu Han Şeyhun'u ele geçirdi
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Rusya'nın hava desteği verdiği Suriye ordusu, İdlib kıraslında devam eden operasyonda, bir süredir çatışmaların devam ettiği ve M-5 otoyolunun geçtiği stratejik Han Şeyhun bölgesini ele geçirdi.

Suriye ordusu ile muhalifler arasında çatışmalar sabaha kadar sürdü. Sabah saatlerinde Han Şeyhun'un Suriye ordusu tarafından ele geçirildiği, muhaliflerin ise İdlib'e doğru çekildiği belirtildi ancak resmi kaynaklar tarafından bu bilgi henüz teyit edilmedi.

Halep ile Şam'ı birbirine bağlıyor

Halep ile Şam'ı birbirine bağlayan M5 otoyolunun geçtiği Han Şeyhun bu özelliğiyle stratejik öneme sahip. İlçe, 2014'ten beri muhaliflerin kontrolünde bulunuyordu.

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