Suriye rejimine ait uçak düşürüldü mü ?

Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı askeri muhalif gruplardan Usud El-Şarkiyye, Beşşar Esed rejimine ait savaş uçağının düşürdüğünü iddia etti.



Suriye'nin güneydoğu kesimlerinde faaliyet gösteren Usud el-Şarkiyye, Twitter hesabından, Şam'ın doğu kırsalında bulunan Dumeyr askeri havaalanından kalkan rejime ait Mig21 tipi savaş uçağının Tel Dekve bölgesinde düşürüldüğü bilgisini paylaştı. Grup, ayrıca pilotun öldüğünü öne sürdü.

Diğer yandan, Esad rejimine bağlı güçler ve İran destekli yabancı milislerin Şam Çölüne bağlı Alyaniyye ve El-Ketibe El-Mehcüre köylerini ele geçirdiği öğrenildi.

PÜSKÜRTÜLDÜ İDDİASI

ÖSO'a bağlı birliklerden Şehit Ahmet El-Abdo ve Usud El-Şarkiyye, Esad rejimine karşı 'Vatan Bizim' adı altında başlattıkları operasyonda, rejim güçleri ve İran destekli Şii milislerin Şam çölünde ilerleyişini püskürttüklerini bildirdi.

Usud El-Şarkiye, Tel Dekve bölgesini geçen mart ayında terör örgütü DEAŞ'tan arındırmıştı.

ABD uçakları, 18 Mayıs'ta, uçağın düşürüldüğü noktadan 170 kilometre uzaklıktaki El-Tanf bölgesinde Esad rejimine ait bir askeri konvoyu vurmuştu. Konvoyun, bölgede ABD'nin eğitim verdiği ÖSO'ya bağlı Ceyş'ul-Muğavir birliğini korumak için vurulduğu iddia edilmişti.