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  4. 15 Temmuz 2019 17:52

Suriye Türkiye'deki S-400 hakkında ne dedi ?

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına ilişkin, ''Türkiye, adımlarını Rusya ile koordine ettiğinden, bu konu ilgi alanımızda bulunmuyor'' açıklamasında bulundu.

Suriye Türkiye'deki S-400 hakkında ne dedi ?
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Basın mensuplarıyla bir araya gelen Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad'a, Rusya'dan Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının Suriye'yi rahatsız edip etmediği soruldu.

Sputnik'te yer alan habere göre Haddad, "Türkiye şu anda Rusya ile birlikte Astana sürecinin garantör ülkesi olduğundan ve adımlarını Rusya ile koordine ettiğinden, bu konu (S-400 sevkiyatı) ilgi alanımızda bulunmuyor" dedi.

Rusya, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına 12 Temmuz Cuma günü başlamıştı. Bugün itibarıyla Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na S-400 parçalarını taşıyan 9 uçak iniş yaptı.

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