Suriye Türkiye'yi suçladı: Ateşkesi sonlandırdı

Suriye haber ajansı SANA; Şam yönetiminin, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 13. Garantörler Toplantısı'nın sürdüğü sırada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği "şartlı ateşkesi" iptal ederek, "operasyonlara devam edeceğini" duyurdu.

Suriye ordusu, ‘Türkiye’nin desteklediği grupların ateşkese uymayı reddettiğini ve yakınlarındaki bölgelerde sivillere karşı saldırılar düzenlediğini’ belirterek, “Ateşkesi şartlı olarak kabul ettik. Bu şartlar yerine getirilmedi. Terör örgütlerine karşı askeri operasyonlarımızı yeniden başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye yönetimi ateşkesi iptal ettiğini duyurmasının ardından, savaş uçaklarıyla İdlib'in Han Şeyhun ilçesine saldırılar düzenlendi. Saldırıda ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.