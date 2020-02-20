Suriye'de ABD Rusya gerginliği !

Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'da ABD askerleri ile Rus askerleri arasından gerginlik yaşandı. ABD askerleri, kullandıkları zırhlı aracı bir anda Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırarak yoldan çıkmasına neden oldu.



Suriye’nin kuzeyinde yer alan Kamışlı’nın doğusundaki uluslararası yolda ABD askerleri, kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı.

ABD’li askerlerin bu hamlesi sonrası Rus askeri araç yoldan çıktı. Yaşanan gerginlik, arabasıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi.