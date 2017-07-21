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  4. 21 Temmuz 2017 22:33

Suriye'de anlaşma sağlandı !

Suriye'deki Esad karşıtı gruplar kendi aralarındaki çatışmayı sonlandırdı.

Suriye'de anlaşma sağlandı !
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Suriye'de Esed rejimi karşıtı gruplar Ahraru'ş Şam ve  Heyet Tahrir Şam, aralarındaki çatışmayı sonlandırarak, Suriye-Türkiye  sınırındaki Babül Hava kapısını, yerel sivil idarenin kontrolüne bırakmaya karar  verdi.

Ahraru'ş Şam sözcüsü Muhammed Ebu Zeyd'in AA muhabirine verdiği  bilgiye göre, iki grup 3 gündür süren şiddetli çatışmayı sonlandırma kararı aldı.

Zeyd, "Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam arasında ateşkes anlaşması  sağlanmıştır. İki tarafın elindeki tutuklular serbest bırakılacak. Gruplar Babül  Hava'yı terk edecek. Kapının idaresi sivil yönetime devredilecek." diye konuştu.

İki grup arasında, 18 Temmuz'da Türkiye sınırındaki İdlib ilinin kuzey  kırsalına çatışma çıkmıştı.

Çatışmalar, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye  topraklarında yer alan, Ahraru'ş Şam'ın kontrolündeki Babül Hava sınır kapısı  çevresinde yoğunlaşmıştı.

AA

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