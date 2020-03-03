Suriye'de flaş gelişme: Esad seçime gidiyor!

DW Türkçe’nin aktardığına göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkede 13 Nisan'da genel seçim düzenleneceğini açıkladı.

Ülkede her dört yılda bir parlamento seçimleri yapılırken, halk 2011'den beri yaşanan iç savaşta üçüncü kez sandığa gidecek.

Suriye'nin resmi devlet haber ajansı olan Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), Esad'ın üçüncü meclis devresi için Halk Meclisi üyelerinin seçim tarihini 13 Nisan 2020 olarak belirlediğini duyurdu.

Esad bugün, üçüncü meclis devresi için Halk Meclisi üyelerinin seçim tarihi 13 Nisan 2020 olarak belirlemek üzere 2020 yılının 76 sayılı kararnameyi yayınladı.

Bugün yayınlanan başkanlık kararnamesinde 250 olarak belirlenen parlamento üyesinin 127'sinin çalışma ve ziraat sektöründen, 123'ünün ise diğer sektörlerden geleceği açıklandı. Ülkede 15 seçim bölgesi belirlendiği kaydedildi.

Suriye'de her dört yılda bir yapılan genel seçimler en son Nisan 2016'da yapılmıştı. Bu seçimlerde Esad'ın partisi Baas'a bağlı Ulusal İlerici Cephe tek siyasi oluşum olarak katıldı. Katılımın yüzde 57,5 olduğu seçimlerde Esad'ın partisi 250 sandalyenin 200'ünü kazanmıştı.

Savaş halindeki Suriye'de yapılan bu seçimler Birleşmiş Milletler tarafından tanınmıyor.