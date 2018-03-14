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  4. 14 Mart 2018 11:25

Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na bir şok daha

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup 5 milisin Suriye'deki çatışmalarda öldürüldüğü bildirildi.

Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na bir şok daha
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İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın "defapress.ir" adlı internet sitesinin haberine göre, İran'a göç etmiş Afgan milislerden kurulan Fatimiyyun Tümeni'ne mensup 5 kişi Suriye'deki çatışmalar sırasında hayatını kaybetti.

Haberde milislerin Suriye'nin hangi bölgesinde yaşanan çatışmalarda öldürüldüğü belirtilmedi.

Seyyid Ekber Hüseyni, Muhammed İsa Ahmedi, Murteza Kerimi, Salim Seferzade ve Muhammed Gulam Muhsini adlı 5 milisin İran'ın çeşitli kentlerinde defnedileceği aktarıldı.

Devrim Muhafızları bünyesinde Suriye'ye gönderilen İranlı milislerin yanı sıra Afgan milislerden oluşan Fatimiyyun Tümeni ile Pakistanlılardan oluşan Zeynebiyyun Tugayı da Beşşar Esed rejimi saflarında savaşıyor. Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda İran'ın kaybı 2 bin 400'ü aştı.

AA

iran devrim muhafılzarı
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