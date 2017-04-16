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  1. 16 Nisan 2017 12:23

Suriye'de karşılıklı tahliyeler tamamlandı

Suriye'de muhalifler ile Esad rejimi arasında yapılan anlaşmada karşılıklı tahliyeler tamamlandı.

Suriye'de karşılıklı tahliyeler tamamlandı
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Suriye'de muhalifler ile Beşşar Esed rejimi  arasında varılan anlaşma kapsamında, 4 kuşatma bölgesinden sivil ve askeri  unsurların tahliyesi sona erdi.

Halep'teki tahliye noktalarında bulunan AA muhabirlerinden alınan  bilgiye göre, Şam'ın batısında rejim kuşatmasındaki Zebadani ilçesi ve Madaya  beldesi ile İdlib'te muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve Kefreya beldeleriden  karşılıklı olarak hareket eden konvoylar, kontrol noktalarını geçti.

 Fua ve Kefreya'dan çıkan ve 5 bin sivil ile askeri unsuru taşıyan  otobüsler, Halep'te muhaliflerin kontrol noktasında meydana gelen bombalı  saldırıdan yaklaşık 5 saat sonra yeniden hareket etti.

Konvoy, Raşidin semtindeki kontrol noktasını geçtikten sonra, Halep  merkeze girdi. 73 otobüslük konvoya, yaralıları taşıyan rejim Kızılayı'na ait 20  ambulans eşlik etti.

Eş zamanlı olarak, Madaya ve Zebadani'den çıkan 2 bin 350 kişiyi  taşıyan konvoy da, rejimin Ramuse semtindeki kontrol noktasını geçti.

67 otobüs ve yaralıları taşıyan 8 ambulans, İdlib iline ulaştı.

Böylece Zebadani ilçesi tamamen boşaltılırken, Madaya'da kalan 4 bin  kişinin rejimle uzlaşarak, beldede yaşamaya devam edeceği öğrenildi.

Rejim bölgesinden çıkan konvoyun Raşidin'de bekleyişi sırasında  meydana gelen bombalı saldırıda, aralarında siviller, rejim Kızılayı görevlileri  ve konvoyu koruyan askeri muhaliflerin de bulunduğu 100'den fazla kişi hayatını  kaybetmişti.

Aynı esnada, muhaliflerin bölgesinden çıkan konvoy da rejimin Ramuse  semtindeki kontrol noktasında bekletiliyordu.

Konvoyların karşılıklı bekletilişi, rejimin Fua ve Kefreya'dan daha  fazla kişinin çıkarılması yönündeki baskısından kaynaklanmıştı.

AA

suriye , kuşatma , tahliye