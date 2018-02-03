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  4. 03 Şubat 2018 21:14

Suriye'de Rus uçağı düşürüldü

Suriyeli muhalifler bugün bir Rus uçağını düşürdü. Rusya Savunma Bakanlığı bu iddiayı doğruladı. Pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

Suriye'de Rus uçağı düşürüldü
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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi yöneticisi Rami Abdülrahman Fransız ajansına, İdlib'in kuzeybatısında bir Rus uçağının düşürüldüğünü söyledi.

Abdülrahman, Rus uçağını hangi muhalif grubun düşürdüğünü belirtmedi. Söz konusu bölgede Heyet-i Tahrir-i Şam (HTŞ) gibi El Kaide uzantısı grupların da faal olduğu biliniyor.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA
Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’de muhalifler tarafından düşürülen uçağın Rus uçağı olduğunu ve uçaktaki pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib’de bulunan gerilimi azaltma bölgesi üzerinde uçuş yapan Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi. 

Rus pilotun uçak düşmeden önce kendini fırlatmayı başardığı ifade edilen açıklamada, pilotun El Nusra tarafından kontrol edilen bölgede girdiği çatışmada hayatını kaybettiği kaydedildi. 

Açıklamada, Suriye'nin İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinin garantörleri Rusya ve Türkiye arasında pilotun naaşının teslim alınması için çalışmaların yürütüldüğü bilgisine yer verildi. 

Suriyeli kaynaklardan gelen ilk bilgilerde, İdlib'de düşürülen uçağın Esed rejimine ait olduğu iddia edilmişti. 

rusya , muhalif , suriye
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