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  4. 12 Nisan 2018 14:12

Suriye'de saldırı alarmı ! Askeri üsler tahliye ediliyor

ABD'nin askeri müdahale sinyalinin ardından Esad rejimi ve İran destekli milisler Şam ve Humus'taki askeri üsler boşaltıyor.

Suriye'de saldırı alarmı ! Askeri üsler tahliye ediliyor
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Esad rejimi, Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine yapılan kimyasal saldırı sonrasında ABD’nin muhtemel saldırısına karşı teyakkuza geçti.

Rejim, Şam kırsalında ve Humus’taki askeri üslerde bulunan ekipman ve unsurlarının yerini değiştiriyor.

Şam’ın kuzeydoğusundaki Kalamun bölgesinde bulunan Dumeyr ve es-Sin üslerinde konuşlu İran destekli yabancı milisler Lübnan sınırına doğru hareketlendi.

Bu üslerdeki askeri ekipmanların bir kısmı Şam’daki sivil havaalanına sevk edildi. Füze rampaları ve mühimmatlar ise vurulma riskine karşı kırsal bölgelere dağıtıldı.

Humus’taki T4 hava üssünde bulunan askeri ekipman ve unsurlar Halep'in merkezindeki Neyrab ve doğusundaki Kuveyris üslerine sevk edildi. Buradaki rejim yanlısı yabancı terörist savaşçılar da güneydeki Dera bölgesi ve Lübnan sınırına yöneldi.

ABD ve müttefiklerinin olası askeri operasyonuna karşı hava üslerindeki uçaklarını da korumaya çalışan Esad rejimi, IL-76 ve SU tipi aktif uçaklarını Lazkiye’de Rusya tarafından kullanılan Hımeymim üssü ve Hama askeri havaalanına gönderdi.

Suriye'de Esad rejiminin 7 Nisan'da Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

ABD bunun üzerine Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş ancak Rusya veto etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Esad rejimine karşı askeri seçenek de dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu ve eğer saldırıda sorumluluk payı varsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bedel ödeyeceğini" dile getirmişti.

Trump dün Twitter hesabından yaptığı "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız" açıklamasıyla Suriye'ye kısa zamanda operasyon olabileceği mesajını vermişti. 

Bunun ardından ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de ABD’nin müttefikleriyle Suriye’nin Duma ilçesindeki kimyasal saldırıya ilişkin istihbaratı analiz etmeyi sürdürdüğünü ve saldırıya cevap vermek üzere askeri seçeneklerin hazır olduğunu belirtmişti.

 

AA

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