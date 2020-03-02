Suriye'de sıcak gelişme: Suriye Ordusu Serakib’e girdi!

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA (Suriye Arap Haber Ajansı) ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Suriye Ordusu’nun ülkenin büyük kentlerini birbirine bağlayan M4 ve M karayollarının kesişim noktası olan ilçe Serakib’e girdiğini duyurdu.

7 Şubat’ta Suriye Ordusu tarafından geri alınan Serakib, cihatçı güçlerin üst üste düzenlediği 4 operasyonun ardından 27 Şubat’ta tekrar işgal edilmişti. Suriye Ordusu, dün başlattığı operasyon ardından bugün Serakib’e tekar girdi. Gelişme SANA ve SOHR tarafından duyuruldu.

Saha kaynakları da ilçenin doğusunda çatışmaların sürdüğünü iddia ediyor.

Haberi geçen SANA, Suriye Ordusu’nun ilçeye girdiğini ve temizlik için çalışma başlattıklarını belirtti.

SANA, Serakib’e giren Suriye askerlerinin görüntülerini yayımladı.

Suriye’nin dün başlattığı operasyonun ardından bölgede Türkiye’ye ait bir SİHA ve Suriye’ye ait iki savaş uçağı düşürülmüştü.

SERAKİB’İN ÖNEMİ

Suriye’nin dört büyük kenti olan Şam, Humus, Hama ve Halep'i birbirine bağlayan M5 ve Akdeniz kıyısındaki önemli liman kenti Lazkiye'ye giden M4 otoyolu Serakib üzerinde birbiriyle buluşuyor. Suriye hükümeti açısından otoyolların geri alınması ülkenin ekonomisini yeniden canlandırmak açısından büyük önem taşıyor.

AA: CABEL ZAVİYE’DE KONTROL SAĞLANDI

Suriye Ordusu İdlib’in doğusunda ilerlerken cihatçı güçlerin ise kentin güneyinde ilerlediği belirtiliyor. Anadolu Ajansı, “Ilımlı muhalifler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 3 köyü daha rejim güçlerinden geri alarak, stratejik Cebel Zaviye bölgesinde kontrolü sağladı” haberini geçti.

Suriye Ordusu tarafından İdlib’in güneyinde yer alan Cabel Zaviye bölgesine bağlı Baylun kasabasına düzenlenen hava saldırısında TSK mensubu 33 asker yaşamını yitirmişti.