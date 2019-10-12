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  4. 12 Ekim 2019 10:26

Suriye'de sürpriz İsrail hamlesi!

İsrailli üst düzey bir yetkilinin, ülkesinin “gerektiğinde Kürtleri Türkiye’ye karşı korumak ve desteklemek için önlemler aldığını” söylediği iddia edildi.

Suriye'de sürpriz İsrail hamlesi!
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İsrailli üst düzey bir yetkilinin, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ‘çatışmalarının yoğunlaşması’ durumunda Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) silah desteği sağlayabileceklerini söylediği iddia edildi.

Independent Arapça’dan Emced-es Said’e konuşan üst düzey İsrailli yetkili, yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyindeki ABD birliklerini geri çekme, “Kürtleri kendi kaderine terk etme” ve İran ile müzakere etme planlarının ardından İsrail’in şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Yetkili, açıklamasında ABD Başkanı’nın bölgedeki en önemli ve güçlü müttefiki olan İsrail’e dahi sürpriz yaptığını söyleyerek Trump’ın kararları yalnızca kendi düşüncesi doğrultusunda aldığını vurguladı.

‘KÜRTLERLE KOORDİNASYONUMUZ MEVCUT’

Yetkili, “İsrail’in, Suriye savaşı sırasında IŞİD ile çatışan ve onları mağlup eden Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlere yönelik ABD desteğinin kaldırılması konusunda endişeli olduğunu” söyleyerek, güvenlik alanında İsrail’in Kürtlerle koordinasyonu bulunduğunu ve ilişkilerin çok iyi olduğunu savundu.

“İsrail’in gerektiğinde Kürtleri Türkiye’ye karşı korumak ve desteklemek için çeşitli önlemler alacağını” da öne süren yetkili, “Kürtlere yapılacak herhangi bir saldırıda İsrail’in Türk güçlerine karşı askeri eylemde bulunmayacağını ancak zorlukları aşmak ve silah sağlamak gibi farklı destekler sağlayabileceğini” söyledi.

Yetkili, silahların türüne dair ise bilgi vermedi.

Independent Türkçe

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