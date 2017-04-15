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  1. 15 Nisan 2017 20:15

Suriye’de tahliye konvoyunda patlama: 16 ölü

Suriye'de sivillerin kuşatma bölgesinden tahliye edildiği otobüs konvoyunda patlama meydana geldi. İlk belirmelere göre, 16 kişi hayatını kaybetti.

Suriye’de tahliye konvoyunda patlama: 16 ölü
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Suriye devlet televizyonuna göre, Suriye'nin kuzeyindeki DEAŞ tarafından kuşatılan kasabalardan tahliye edilen Suriyelileri taşıyan otobüslerin yakınlarında bir patlama meydana geldi. 29 Mart 2017'de Esed ve muhalif rejimler arasında kararlaştırılan 4 bölgenin tahliyesini içeren ve birkaç gün önce yürürlüğe giren anlaşma kapsamında İdlib’de bulunan Fua ve Kefreya kasabalarından bin 300 asker ve 3 bin 700 sivilden oluşan yaklaşık 5 bin kişi, 50 otobüs ve 30 ambulans ile Halep’e götürülmeye başlanmıştı. Bugün o tahliyelerin yapıldığı otobüslerden birinin yakınlarındaki bir araçla patlama gerçekleştirildi. Patlama en az 16 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor.

AA

tahlie , suriye , vuruldu , konvoyu