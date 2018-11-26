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  4. 26 Kasım 2018 18:37

Suriye’de yine bir köyü vuruldu, onlarca sivil öldü !

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye’nin Deyr ez-Zor bölgesindeki Ebu-Hasan köyüne gerçekleştirdiği hava saldırısında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye’de yine bir köyü vuruldu, onlarca sivil öldü !
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Suriye devlet televizyonu Ikhbariya, "Uluslararası koalisyona ait hava kuvvetleri yeni suç işledi. Deyr ez-Zor bölgesinin Hacin kenti yakınlarındaki Ebu-Hasan köyüne hava saldırısı sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda ölü ve yaralı var" diye aktardı. 

Haberde, "Ölenlerin bedenleri halen enkazlar altında kalıyor" diye kaydedildi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun,Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesindeki Hacin kentine yönelik olarak cumartesi günü düzenlediği hava saldırısında 9'u çocuk 20 sivilin yaşamını yitirmişti.

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