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  4. 13 Ocak 2019 14:27

''Suriye'deki İran hedeflerini vurduk''

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'deki İran hedeflerini vurduklarını açıkladı.

''Suriye'deki İran hedeflerini vurduk''
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Suriye'ye gerçekleştirdiği füze saldırıları hakkında açıklamada bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Ordusu'nun hafta sonu boyunca Suriye'deki İran hedeflerini vurduğunu duyurdu.

12 Ocak Cumartesi günü Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), İsrail’in Suriye’ye çok sayıda füze saldırısında bulunduğunu; çoğunun önlendiğini, sadece bir füzenin bir depoyu vurduğunu duyurmuştu.

Ajans, Suriye hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediğini ancak sadece bir füzenin Şam Havaalanındaki depolardan birine isabet ettiğini belirtmişti.

Ajansın, Suriye Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırarak verdiği haberde, Şam Uluslararası Havalimanı’ndaki hava trafiğinin saldırılardan etkilenmediği ifade edilmişti.

iran , suriye , hedef
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