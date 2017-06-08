Suriye'den dehşete düşüren kareler !

Kentin güneyindeki bir tarlaya atılan erkek cesetlerinin gözleri ve elleri bağlanmış. Reuters'a konuşan insan hakları uzmanları, terör örgütü IŞİD şüphelilerinin Irak güçleri tarafından infaz edilmiş olabileceğini belirtiyor.

Elinde yalnızca dört mahalle kalan terör örgütü, kaçmaya çalışan sivilleri hedef alıyor. Birleşmiş Milletler, son günlerde 231 sivilin katledildiğini duyurdu.

Terör örgütü IŞİD'e karşı amansız bir savaş verilen Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'dan, dehşete düşüren fotoğraflar geldi.

Kentin güneyinde yol kenarındaki bir tarlaya atılan cesetlerin, elleri ve gözlerinin bağlandığı dikkat çekiyor.

Reuters haber ajansı, tarlaya rastgele bırakılan 15 erkeğe ait cesetlerin çürümeye başladığını bildiriyor. Birçok mermi kovanının bulunduğu söz konusu nokta, araçların seyrek geçtiği bir bölgede bulunuyor.

Tarlada kısa bir süre yürütülen erkeklerden ikisi, diz çöktürüldü ve arkalarından ateş açıldı.

Cesetlerden birinin cebinden bir kimlik kartı çıktı. Kimlik, 31 yaşındaki Kusay Muhammed'e ait. Reuters'a konuşan Kusay Muhammed'in karısı, eşinin IŞİD'le bağlantısı olduğunu reddetti.

Reuters, tarlaya atılan cesetlerin IŞİD şüphelilerine ait olabileceğini aktarıyor. Ajansa konuşan insan hakları uzmanları, Musul'da yakalanan şüphelilerin cephede savaşan Irak Ordu birlikleri veya milis güçleri tarafından öldürüldüğünü belirtiyor.

IŞİD sivilleri katletti! Çoğu çocuk ve kadın...

Musul'un merkezinde yalnızca dört mahalleye sıkışıp kalan terör örgütü IŞİD, haftalardır sokak savaşıyla mevzilerini savunuyor. Çok sayıda bomba yüklü araç patlatan örgüt, Eski Şehir'deki dar sokakları avantaja çeviriyor.

Söz konusu dört mahallede, on binlerce sivil terör örgütü tarafından canlı kalkan olarak kullanılıyor.

Kaçmak isteyenler ise, IŞİD keskin nişancıları tarafından vuruluyor. Birleşmiş Milletler (BM), terör örgütünün son günlerde kuşatma altındaki bölgeden kaçmaya çalışan 231 sivili katlettiğini duyurdu. Kurbanlardan çoğu çocuk ve kadınlar.



Uluslararası haber ajansları, bugün çatışma bölgesinden kaçan çok sayıda sivilin fotoğrafını servis etti. Enkaza dönmüş sokaklarda yayan yapıldak kaçanlar arasında hasta ve yaşlılar da bulunuyor.

BM, ayrıca Musul'da IŞİD'e karşı gerçekleşen hava saldırılarında da sivil kayıplar olduğunu bildiriyor. Zenceli Mahallesi'ni vuran savaş uçakları, 50 ila 80 sivilin yaşamını yitirmesine yol açtı.

GÜN GÜN OPERASYON

Büyük operasyon, ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun desteğiyle 17 Ekim'de başladı.

1 Kasım'da IŞİD mevzilerinde ilk gedik açıldı, ordu birlikleri Musul'un doğusuna girdi. Terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi, "Ölene kadar savaşın" çağrısını yaptı.

Musul'un batısından ilerleyen güçler kuzeydeki Peşmergelerle 23 Kasım'da birleşti, tamamen kuşatılan kentin Rakka ile bağlantısı kesildi.

8 Ocak'ta ordu birlikleri kenti ikiye bölen Dicle Nehri'ne kadar ilerledi.

Dicle Nehri'nin doğusunda kalan tüm mahalleler 18 Ocak'ta IŞİD'den temizlendi, terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu.

19 Şubat'ta kentin batı yakasını IŞİD'den kurtarmak için ikinci operasyon başladı.

Yedi ayı doldurdu

17 Ekim 2016'da başlayan büyük Musul operasyonuna askerlerin yanı sıra Şii milisler Haşdi Şabi, peşmerge ve Sünni aşiret güçlerinden oluşan 100 bin silahlı unsur katılıyor. ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyon ise, hava saldırılarıyla operasyona destek veriyor. Bugüne kadar Irak güçleri 800'den fazla kayıp verdi, 4 bin 600 asker ise yaralandı.

Öldürülen teröristlerin sayısı 16 bin 400'ü geçti. Bu rakam, başlangıçtaki tahminleri aşıyor. Zira, operasyondan önce Musul'da 6 bin kadar IŞİD'linin bulunduğu tahmin ediliyordu.

Kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin batısındaki mahalleler Ocak 2017'de tamamen kurtarıldı. 19 Şubat'ta başlayan batı yakası operasyonunun ilk günlerinde hızlı bir şekilde güney ve güneybatı cephelerinden ilerleyen ordu birlikleri, hayati önemdeki Musul Uluslararası Havalimanı ve El Gizlani Askeri Üssü'nü IŞİD'den geri aldı. Peşinden Musul-Telafer yolu kesildi, Mart'ın ikinci haftasında hükümet binalarının bulunduğu bölge kurtarıldı. Bu bölgede, artık tamamen enkaza dönmüş Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binası da yer alıyordu.

Eski Şehir'in kapısına dayanıldığında ise, ilerleme neredeyse durdu. Haftalardır El Nuri Camii kuşatma altında ve teröristler dar sokaklara kurdukları pusularla direniyor.

Bunun üzerine Mayıs ayının ilk haftasında kuzeybatı cephesi açıldı.

5 kıta, 30'u aşkın ülke

IŞİD, son bir ayda İngiltere Manchester ve Londra, Filipinler Mindanao, Endonezya Cakarta, Fransa Paris ve İran Tahran'da saldırı düzenledi. Bugüne kadar 30'dan fazla ülkeyi hedef alan ve sayıları 200'e yaklaşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Amerikan CNN International'ın Şubat ayında yaptığı derlemeye göre, beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.