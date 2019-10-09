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  4. 09 Ekim 2019 16:22

Suriye'den küstah Türkiye açıklaması

Türkiye-Suriye sınırında yaşanan gerilim hakkında Suriye hükümeti açıklama yaptı. Suriyeli yetkililerin "Türkiye'nin bütün saldırılarını önlemek için kararlıyız" dediği belirtildi.

Suriye'den küstah Türkiye açıklaması
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Türkiye-Suriye sınırında yaşanan gerilim devam ederken Suriye devlet ajansı, Suriye Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdıkları bir haber paylaştı. Haberde Suriyeli yetkililerin, "Türkiye'nin bütün saldırılarını önlemek için kararlıyız" ifadesine yer verildi.

 Bölgede tansiyon yükselirken Suriye’den küstah bir açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırılan haberde Suriye devlet ajansı, Türkiye’nin olası bir saldırısına bütün imkanları kullanarak durdurmak için kararlı olduklarını aktardı.

Yapılan açıklamada, “Eğer tutumsuz çocuklarımız mantığın yolunu bulurlarsa onları kucaklamaya hazırız” diyerek bölgedeki terör örgütü uzantılarına adeta çağrıda bulundu.

Sözcü

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suriye , türkiye , küstah
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