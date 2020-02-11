Suriye'den savaş ilanı: Türkiye'nin ülkemizdeki varlığını reddediyoruz

Suriye yönetimi, İdlib’de son günlerde tırmanan gerilime ilişkin açıklama yaptı. “Türkiye’nin topraklarımızdaki varlığını reddediyoruz” vurgusunun yer aldığı açıklamada, Suriye’nin egemenliğinin ihlal edildiği belirtilerek uluslararası hukukun uygulanması çağrısı yapıldı.

‘TOPRAKLARIMIZIN TAMAMINI KURTARACAĞIZ’

Açıklamada Türkiye, ‘Halep ve İdlib kırsallarında daha fazla kuvvet yerleştirip sivilleri ve bazı askeri noktaları hedef alarak Suriye topraklarına yönelik saldırganlığına devam etmekle’ suçlandı; “Bu saldırganlıklar terör örgütlerini yeniden canlandırmayı başaramayacak” denildi. Suriye devlet ajansı SANA’nın bir Dışişleri kaynağına dayandırdığı açıklamada Suriye ordusunun ‘terör örgütlerini tamamen yok etme’ ve ‘Suriye topraklarının tamamını kurtarma’ amaçlı operasyonlarının süreceği belirtildi.

‘HERHANGİ BİR TÜRK VARLIĞINI KATEGORİK OLARAK REDDEDİYORUZ’

Suriye Dışişleri, Türkiye’yi İdlib ve Halep kırsalına ek asker yerleştirerek ‘Suriye ordusunun ilerlemesi karşısında çöküş yaşayan terörist grupları kurtarmaya çalışmakla’ ve ‘yerleşim bölgeleri ile askeri noktaları hedef almakla’ suçladı. Açıklamada, “Uluslararası hukukun açık bir ihlali olması ve Suriye’nin egemenliğine karşı bariz bir saldırı teşkil etmesi nedeniyle, Suriye Arap Cumhuriyeti Suriye topraklarındaki herhangi bir Türk varlığını kategorik olarak reddetmektedir” denildi. Suriye Dışişleri, Türkiye’nin Suriye’deki varlığının İdlib’deki gerginliği azaltmasıyla Astana ve Soçi anlaşmalarıyla da çeliştiği vurgusu yaptı.

‘ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ’

SANA’ya konuşan Suriye Dışişleri kaynağı, Şam yönetimin ‘Türk rejiminin saldırgan davranışlarının ve Suriye ve Libya’da teröre verdiği sınırsız desteğin engellemesi’ için uluslararası topluma çağrıda bulunduğunu da söyledi.