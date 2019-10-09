Suriye'den şoke eden görüntü: ABD yeni takviye yapıyor!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fırat'ın doğusunda bulunan 50 askerini geri çekerek Türkiye'ye olası harekat için yeşil ışık yakarken, sahada bulunan 6 ABD askeri aracının olası bir saldırıyı önlemek adına Kobani'ye gittiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'nin olası harekat düzenleyeceği bölgedeki askerleri çektiğini söylemesinin ardından Pentagon'dan dün akşam saatlerinde "Askerlerimizi güvenlikleri için olası operasyon bölgesinden çektik" açıklamasını yapmıştı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, "Hâlâ güvenli bölge fikrini destekliyoruz" diye konuşmuştu.

ABD'nin Suriye'deki asker sayısında bir değişiklik yapılmadığını kaydeden Hoffman, "Maalesef Türkiye tek taraflı hareket etmeyi seçti” ifadeleri kullanmıştı.

Sözcü Hoffman, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeden asker çekme kararını, son birkaç güne kadar Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile haberleşerek verdiği bilgisini de paylaşmıştı.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Pentagon'dan gelen bu açıklamadan saatler sonra, Rojava merkezli North Press Agency'den dikkat çeken bir iddia geldi.

Ajans, Twitter'dan yayımladığı görüntülerde, Amerikan güçlerinin 6 araçla birlikte Kobani'ye giriş yaptığını öne sürdü.

Askeri sevkıyatın amacının Türkiye'den gelecek olası bir müdahaleye karşı olduğu belirtildi.