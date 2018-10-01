Suriye'den Türkiye'ye dikkat çeken ima

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Suriyeli Kürtlerin Suriye’den ayrılmak istemediklerini belirtti.

Rusya Suriye’nin ortağı olduğunu belirten Muallim, İran İslam Cumhuriyeti ile Suriye ilişkileri asla pazarlık konusu olamayacağını kaydetti.

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Rusya ve Türkiye arasında sağlanan İdlib mutabakatına değinen Muallim, Şam yönetimi bu anlaşmayı olumlu karşıladığını ve bu bölgenin kansız ve barışçıl bir şekilde vatana geri dönmesini istediklerini belirtti.

Burada bulunan teröristlerin nereye gideceği ile ilgili bir soruya cevap veren Muallim, Türkiye bu örgütlerin nereye gitmesi gerektiğini çok iyi bildiğini vurguladı.