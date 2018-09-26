Sürpriz karar ! ABD Patriotları Ortadoğu'dan çekiyor

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Ortadoğu'dan yavaş yavaş çekilmesini gösteren önemli son dakika gelişmesini dünyaya duyurdu.

Haberini üst düzey askeri yetkililere dayandıran WSJ, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) üç ülkedeki dört Patriot füze savunma sistemini önümüzdeki ay çekeceğini vurguladı.

Gazete, bu ülkelerin Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn olduğunu belirterek ABD'nin Ortadoğu ve Afganistan'dan yavaş yavaş çekilmeye çalıştığını bildirdi.

İkisi Kuveyt’te konuşlu dört sistem ABD’ye götürülerek bakıma alınacak. Ancak nerelere konuşlanacakları henüz açıklanmadı.

Üst düzey askeri yetkililer, artık Çin ve Rusya'yla olan gerginliklere odaklanmaya çalıştıklarını söyledi.