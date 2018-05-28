Suudi Arabistan ile Türkiye arasında kriz çıkartacak iddia

Suriyeli muhalif gruplara yakın Baladi News haberi sitesi, terör örgütü PYD'nin Kuvvatu's-Sanadid adlı grupla birlikte Suriye-Irak sınırındaki Yarubiye'de sözde ''sınır muhafızları'' için kayıtlara başladığı yazdı.

Silahlı gruba katılanların 2 yıl görev yapacağı ve 200 dolar maaş alacakları bildirildi.

Haberde terör örgütü PYD'nin oluşturduğu bu askeri birlik için Suudi Arabistan'dan maddi yardım aldığını belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı 14 Ocak'ta Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik bir ''sınır muhafız gücü'' kurulacağını açıklamış, Türkiye bu terör oluşumuna çok sert tepki göstermişti.