  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 28 Mayıs 2018 14:57

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında kriz çıkartacak iddia

ABD destekli terör örgütü PYD'nin Kuvvatu's-Sanadid adlı grupla birlikte Suriye-Irak sınırındaki Yarubiye'de sözde askeri birlik kurmaya başladığı, terörist oluşumun Suudi Arabistan'dan da maddi yardım aldığı iddia edildi.

Suudi Arabistan ile Türkiye arasında kriz çıkartacak iddia
A+ A-

Suriyeli muhalif gruplara yakın Baladi News haberi sitesi, terör örgütü PYD'nin Kuvvatu's-Sanadid adlı grupla birlikte Suriye-Irak sınırındaki Yarubiye'de sözde ''sınır muhafızları'' için kayıtlara başladığı yazdı.

Silahlı gruba katılanların 2 yıl görev yapacağı ve 200 dolar maaş alacakları bildirildi.

Haberde terör örgütü PYD'nin oluşturduğu bu askeri birlik için Suudi Arabistan'dan maddi yardım aldığını belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı 14 Ocak'ta Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik bir ''sınır muhafız gücü'' kurulacağını açıklamış, Türkiye bu terör oluşumuna çok sert tepki göstermişti. 

suriye , ırak , pyd , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM