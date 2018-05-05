Suudi Arabistan ile Vatikan anlaştı

Vatikan'dan bir heyetin nisan ayında Suudi Arabistan'a düzenlediği ziyarette bir karar alındığı yazıldı. Vatikan ile Suudi Arabistan'ın, Hristiyan vatandaşlar için kilise inşa edeceğine dair bir anlaşma imzaladığı belirtildi.

Anlaşmanın, Vatikan’da dinler arası diyalog dairesinden Fransız Kardinal Jean-Louis Tauran’nın geçen Nisan ayında Suudi Arabistan Krallığına yaptığı ziyareti sırasında imzalandığı kaydedildi.



HEYET KRAL SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Vatican News’ta bir röportajı yayımlanan Tauran, Suudi Arabistan ile daha çok diyaloğa yönelik bir deklarasyon imzalandığını doğrulamasına rağmen Suudi Arabistan’da kilise inşası konusunda bir açıklamada bulunmadı. Tauran’ın Suudi Arabistan ziyaretinde yüksek seviyeli yöneticiler ve Suudi Kral Selman bin Abdülaziz ile de görüştüğü kaydedildi.



Tauran, Suudi Arabistan’a yaptığı ziyaretinin ardından Vatikan Radyosunda yaptığı konuşmada, "Ziyaretim sırasında, okullarda Müslüman ve gayri Müslümların iyi görüştüklerini, onların ikinci sınıf vatandaş kabul edilmediklerine vurgu yaptım" dedi.