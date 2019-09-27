Suudi Arabistan, kadın turistlere çarşaf zorunluluğunu kaldırıyor

Suudi Arabistan Turizm ve Ulusal Miras Komisyonu Başkanı Ahmet El-Katip, ‘yabancı kadınların çarşaf giyme zorunluluğu olmayacağını, fakat ‘gösterişsiz giyim’ konusunda bilgilendirileceklerini’ söyledi.

Bloomberg’e konuşan El-Katip, ülkenin son yıllarda çok büyük değişikliklere sahne olduğuna vurgu yaparak ‘çarşaf zorunlu olmasa da yabancı ziyaretçilerin giyimleri konusunda bazı kurallara tabii olacaklarını’ söyledi.

El-Katip, katıldığı program sunucusunun ‘din adamlarının bu karar konusundaki ihtilaflı açıklamalarını’ sorması üzerine ise “Giyim kuralları hükümet tarafından yayınlanacak. Hükümet en yüksek otoritedir” dedi.

El- Katip, bir gün Suudi kadınlar için de bu zorunluluğun kaldırılma ihtimalinin olup olmadığına ilişkin soruya sorulduğunda, “Şimdiye kadar bunu tartışmadık hiç, çünkü bu hiç sorun olmadı. Bu bizim kültürümüzün bir parçası” yanıtını verdi.

Turizm gelirlerinin GSYH’nin yüzde 3’üne denk geldiğini belirten El-Katip şunları söyledi: “Bu oranı da küresel ortalama olan yüzde 10’a çıkartmayı hedefliyoruz. Bugün 40 milyon olan turist sayımızı 100 milyona çıkartmayı, dünyadaki en çok ziyaret edilen beş turizm bölgesinden biri olmayı hedefliyoruz.”

Suudi Arabistan son birkaç yıl içinde kadınların araç kullanma yasağını kaldırdı, sinemalara girmelerine ve kadın ve erkeklerin bir arada konsere gitmelerine izin verdi. El-Katip, bu kararları eleştirenlere şöyle seslendi: “Eğer aynı fikirde değilseniz, bu tür etkinliklere gitmeme hakkınız var.”