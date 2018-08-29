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  4. 29 Ağustos 2018 16:48

Suudi Arabistan Kralı'ndan 30 Ağustos kutlaması

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama mesajı yolladı.

Suudi Arabistan Kralı'ndan 30 Ağustos kutlaması
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Anadolu Ajansı'nın servis ettiği habere göre; Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yolladı. Mesajda 30 Ağustos'a hiç değinilmemesi dikkat çekti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht  Prens Muhammed bin Selman, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’da yer alan habere göre, Kral Selman  ve Veliaht Prens Muhammed, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı  Erdoğan’a tebrik mesajı yolladı.

Kral ve Veliaht mesajlarında “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı içtenlikle  tebrik ediyor, kendisine sağlık ve mutluluk diliyoruz. Kardeş Türkiye’nin yönetimi ve halkına daha fazla ilerleme ve refah temennisinde bulunuyoruz.”  ifadelerine yer verdi.

AA

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