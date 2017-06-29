Suudi Arabistan o iddiayı yalanladı

Suudi Arabistan'da geçen hafta Veliaht Prens unvanı verilen Muhammed bin Selman'ın selefi Muhammed bin Nayif yeni hayatı merak konusu.

New York Times gazetesinin saray hapsinde tutulduğu yönündeki haberi üzerine bugün resmi bir açıklama yapıldı. Reuters haber ajansına konuşan resmi bir yetkili, "Doğru değil, yüzde 100" dedi.

Amerikan New York Times gazetesi, Nayif'in seyahat etmesinin de yasaklandığını duyurmuştu.

21 Haziran'da gerçekleşen sürpriz Veliaht Prens değişikliği, dünyada şaşkınlıkla karşılandı. Kral Selman, yeğeni Muhammed bin Nayif'in yerine taht adaylığı için oğlu Muhammed bin Selman'ı getirdi. . Hiyerarşide ikinci sıraya yükselen genç Prens, Riyad yönetiminin iki yıldır Yemen'deki askeri operasyonlarının başındaki isim. Analistlere göre, yeni Prens'in hırslı politikaları kraliyet ailesi içinde gerginliklere yol açabilir.

Prens unvanını kaybeden Nayif, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı'ndan da kovuldu. Nayif, yeni Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a bağlılık yemini etti.

Riyad yönetiminin can düşmanı İran'da yayın yapan resmi medya, değişikliği 'yumuşak darbe' olarak yorumladı.

31 Ağustos 1985'te doğan Muhammed bin Salman, Kral Salman'ın üçüncü eşi Fahdah bint Felah bin Sultan'ın en büyük oğlu. Suudi prenslerinin çoğunun aksine eğitimini Suudi Arabistan'da tamamladı.

Bir dizi devlet oragınında çalışmadan önce Kral Suud Üniversitesi'nde hukuk okudu. Sadece tek bir eşi var ve iki kızı ile iki oğlu bulunuyor.

BBC Arapça'dan Amir Ravaş, değişikliği şu satırlarla analiz ediyor: "Babası tahta çıktığından beri, Suudi Prensi Muhammed bin Selman istikrarlı bir şekilde hızla yükseldi. Artık babasının sadece bir adım gerisinde. Genç veliaht gitgide daha fazla güç ele geçirdi. Muhtemel bütün rakipler kenara itildi.

Aile ağacındaki konumu nedeniyle gücü eline aldı. Yeni atanan veliaht prens, babası kral olmadan önce de ona yakındı. 2009 yılında Prens Muhammed, o zamanlar Riyad'ın valisi olan babasının özel danışmanı oldu. Yine de Prens Muhammed'in tırmanışı bu tür Radikal değişikliklere alışık olmayan krallıkta emsalsiz.

Siyasi yolculuğundaki büyük sıçrama, kral Nisan 2015'te kendisinin yerine gelecek olanı yeni jenerasyondan seçtiğinde oldu. Muhammed bin Nayif, veliaht prens olduğunda, kralın üvey kardeşi Mukrin Bin Abdülaziz kenara itildi. Kral Salman'ın oğlu da yardımcı veliaht prens olarak atandı.

Bütün bu değişiklikler, Muhammed bin Nayif uzaklaştırıldığında tahtın varisliğine ikinci sırada yer almasının yolunu açtı. Yeni veliaht prens savunma bakanı olmasının yanı sıra başbakan yardımcılığı görevini de üstleniyor.

Salman bin Abdülaziz Ocak 2015'te kral olduğunda, oğluna krallıkta daha iyi bir pozisyon verecek hızlı değişiklikler yaptı.

29 yaşında dünyanın en genç savunma bakanı oldu. Sadece iki ay sonra, Suudi arabistan komşusu Yemen'e askeri operasyon başlatacak koalisyona öncülük etti. Koalisyon şimdilik Yemen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur'un isyancıların kontrolündeki başkent Sana'yı yeniden ele geçirmesi konusunda başarısız oldu.

Nisan 2016'da, aynı zamanda Ekonomi ve Kalkınma Konseyi'nin başkanı olan nüfuzlu prens, krallığın petrol gelirlerine 'bağımlılığına' son vermek için ekonomik reformlar açıkladı.

Vizyon 2013 planının, Suudi halkının 2020 itibariyle petrol olmadan yaşayabilmesine olanak sağlayacağını söyledi.

Yükselişinden beri genç prens, Suudilere rol modeli olarak sergilendi."