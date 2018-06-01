Suudi Arabistan prensesi model oldu !

Suudi Arabistan prensesi Hayfa Bint Abdullah el Saud, ünlü moda dergisi Vogue'un kapak modeli oldu

Suudi Arabistan prensesi Hayfa Bint Abdullah el Saud, Vogue dergisinin Arapça versiyonunda kapak kızı oldu.

DİREKSİYONDA POZ



Ölen Suudi Kral Abdullah'ın kızı olan Hayfa, kırmızı Cabriolet arabanın direksiyonunda poz veriyor. Suudi Arabistan'da geçen yıl kadınlara yönelik araba kullanma yasağı kalkmıştı.

DERGİYE POZ VERDİ



Prenses Hayfa, dergideki diğer resimlerde Arap ve Avrupa kıyafetler içinde poz veriyor. Dergide, Suudi kadınların 1990'lı yıllardan itibaren araba kullanma hakkı için mücadele ettiği belirtiliyor. Dergi kapağının bu versiyonunda "Araba kullanmanın gücü" ifadeleri yer aldı.