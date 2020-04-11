Suudi Arabistan: ''Teravih namazı askıya alınabilir''

Suudi Arabistan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ülke genelindeki tüm ibadethanelere kısıtlama getirmeyi sürdürüyor.

Riyad yönetiminden corona virüs salgınına karşı Ramazan Ayı’nda uygulanacak tedbirlere yönelik açıklama geldi. İslami İşler Davet ve İrşat Bakan Vekili Muhammed el-Ukeyl, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Yüksel Alimler Heyeti ve yönetimden aksine dair bir karar çıkmadıkça ramazanda teravih namazlarının askıya alınmasının muhtemel olduğunu söyledi.