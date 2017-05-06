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  4. 06 Mayıs 2017 09:31

Suudi Arabistan Türkiye'ye teslim etti

FETÖ/PDY soruşturmasında Suudi Arabistan'da yakalanan 16 zanlı Türkiye'ye teslim edildi.

Suudi Arabistan Türkiye'ye teslim etti
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FETÖ/PDY'nin Suudi  Arabistan yapılanması kapsamında, hac ve umre gibi organizasyonlar düzenleyerek  elde ettikleri maddi geliri örgüte aktardıkları belirlenen 16 kişi, Suudi  makamlarca gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilerek Türk yetkililere teslim  edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Suudi Arabistan'da, hac ve umre gibi organizasyonlar  düzenleyerek elde ettikleri maddi geliri örgüte aktardıkları belirlenen 16 kişi,  Suudi makamlarca gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilip Türk yetkililere  teslim edildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Suudi Arabistan'da hac ve umre  gibi organizasyonlar düzenledikleri, bu etkinliklerden elde ettikleri geliri  FETÖ'ye kaynak olarak aktardıkları ve örgütün Suudi yapılanması kapsamında  faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilen 16 şüphelinin yakalanmasında Milli  İstihbarat Teşkilatı (MİT) etkin rol oynadı.

Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 16 kişi, kimlik bilgilerinin Suudi  muhataplarla paylaşılmasının ardından gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı  koordinesinde yürütülen operasyonda, 16 şüpheli uçakla Türkiye'ye getirildi.

FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle Türkiye'de de haklarında yakalama  kararı bulunduğu öğrenilen şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele  Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere  emniyete götürüldü.

AA

suudi arabistan , tutuklama , hacı , hac , gözaltı , pdy , fetö