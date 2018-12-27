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  4. 27 Aralık 2018 18:54

Suudi Arabistan yönetiminde değişiklik

Suudi Arabistan Kralı, başta Dışişleri Bakanı olmak üzere birçok yöneticiyi değiştirdi.

Suudi Arabistan yönetiminde değişiklik
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Suudi Arabistan Kralı, başta Dışişleri Bakanı olmak üzere ülkedeki yöneticilerde değişime gitti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, hükümette büyük değişikliğe gitti.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in yerine İbrahim  el-Assaf, Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın yerine Turki eş-Şebane,  Ulusal Muhafız Bakanı Halid bin Abdulaziz bin Ayyaf'ın yerine Abdullah bin  Bender, Eğitim Bakanı Ahmed bin Muhammed el-İsa'nın yerine ise Hamed Al-Şeyh  atandı.

Ayrıca yeni bir güvenlik ve siyaset konseyi kurulması emri verildi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından, Riyad yönetimi ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman yoğun uluslararası tepkilerin odağında. Son olarak, ABD Senatosu, Veliaht Prensi cinayetten sorumlu tutan bağlayıcı olmayan kararı oybirliğiyle kabul etti. Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr de, son üç ayda gittiği her yerde Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorularla karşılaştı.

Milliyet

değişim , kral , dışişleri bakanı , suudi arabistan
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