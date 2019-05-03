  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 03 Mayıs 2019 17:43

Suudi Arabistan'da birçok kent çekirge istilasına uğradı

Suudi Arabistan, Kızıl Deniz'den gelen çekirgelerin istilasına uğradı.

Suudi Arabistan'da birçok kent çekirge istilasına uğradı
A+ A-

Suudi Arabistan'da birçok kent, Kızıl Deniz üzerinden gelen çekirgelerin istilasına uğradı.

Daha önce Mısır, Sudan ve Eritre'yi istila eden çekirgeler, Kızıl Deniz üzerinden Suudi Arabistan'ın birçok kentini istila etti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, daha öncede çekirge istilasına uğrayan Medinede de yeniden çekirgelere karşı uyarı yapıldığı belirtilirken; uzman ekiplerin de çekirge istilasından etkilenen bölgelerde müdahale için hazır bekletildiği duyuruldu. Ayrıca, yüzlerce çekirgenin tarım ürünlerine zarar verebileceği uyarısı da yapıldı.

suudi arabistan , çekirge , istila
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM