Suudi Arabistan'da darbe iddiasından sonra bir şok daha !

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, ülkenin sınır bölgesi yakınlarındaki Necran kentine yönelik balistik füze saldırısı düzenlendiğini belirtti.

İMHA EDİLDİ

Saldırının, Yemen'in Sada bölgesindeki Husiler tarafından yapıldığını aktaran Maliki, füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini kaydetti.

Husilerin balistik füze saldırılarına devam etmesinin, "İran'ın Husilere yönelik silah ve füze desteğinin sürdüğü" anlamına geldiğini öne süren Maliki, "İran destekli Husilerin yaptığı bu düşmanca tavrın Birleşmiş Milletler'in 2216 ile 2231 sayılı kararlarının açık bir ihlali olduğunu ve başta Suudi Arabistan olmak üzere bölge güvenliğini tehdit ettiğini" ifade etti.

Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

DÜN DARBE İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Suudi Arabistan, dün akşam geç saatlerde darbe iddialarıyla çalkalandı. Bu iddialara gerekçe olarak gösterilen ve başkent Riyad’daki kraliyet sarayında kaydedildiği iddia edilen çatışma videoları sosyal medyada hızla yayıldı.

Görüntülerin ardından, Suudi Kralı Salman bin Abdülaziz ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman’ın saraydan çıkartılarak Riyad askeri üssüne kaçırıldığı da öne sürüldü. Ancak olaydan kısa bir süre sonra, üst düzey Suudi yetkililerin açıklamalarıyla gerçek ortaya çıktı.

Riyad polis sözcüsü, kentin Khozama bölgesindeki kontrol noktasında bir drone’un tespit edildiğini ve buna ilgili kurallara göre yanıt verildiğini aktarmıştı.