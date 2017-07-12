Suudi Arabistan'da korkunç rekor !

Suudi Arabistan bir gün içerisinde tam 6 kişinin idam cezasını uyguladı. Independent'in haberine göre bu ülkede bir gün içerisinde gerçekleştirilen en yüksek rakam.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katif'te "terör suçu işlediği" gerekçesiyle 4 sanık hakkında verilen idam cezası Doğu Bölgesi'nde infaz edildi.

İdam edilen Zahir el-Basari, Yusuf el-Muşeyhas, Mehdi es-Sayı ve Emced Al Umeybıd isimli kişilerin Suudi Arabistanlı olduğu belirtildi.

EN ÇOK İDAM 2014 YILINDA OLDU

Suudi Arabistan'ın bir yılda infaz ettiği mahkum sayısında rekor 2014 yılında. 2014'te Suudi Arabistan tam 158 kişiyi idam etti. Geçen yıl ise bu rakam 153 kişiydi. 2017 yılının ilk 6 ayında ise 44 kişinin idam edildiği biliniyor.