2018 yılı nasıl geçecek ? İşte kehanetler...
2018 yılı nasıl geçecek ? İşte kehanetler...
ByLock tuzağı için yeni KHK geliyor !
ByLock tuzağı için yeni KHK geliyor !
Cumhuriyet gazetesi davasında flaş gelişme
Cumhuriyet gazetesi davasında flaş gelişme
Emniyet'ten yılbaşı yasağı ! O ilçelere giremeyecekler
Emniyet'ten yılbaşı yasağı ! O ilçelere giremeyecekler
Sudan ucuz ! 3 liraya 500 kilometre yol gidiyor
Sudan ucuz ! 3 liraya 500 kilometre yol gidiyor
Hacı adayları için büyük müjde !
Hacı adayları için büyük müjde !
İran'da 39 yıllık şeriat kuralı kaldırıldı !
İran'da 39 yıllık şeriat kuralı kaldırıldı !
Tarihi anlaşma tamam: S-400'ler için imzalar atıldı !
Tarihi anlaşma tamam: S-400'ler için imzalar atıldı !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Ortadoğu
  4. 29 Aralık 2017 17:32

Suudi Arabistan'da kritik gelişme !

Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan Suudi prensler serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan'da kritik gelişme !
A+ A-

Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınanlardan Prens Meşal bin Abdullah ile Prens Feysal bin Abdullah'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

Prenses Nevf bint Abdullah, dün sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında Prens Meşal ve Prens Feysal'ın fotoğraflarını paylaşarak serbest bırakıldıklarını belirtti.

Prenslerin serbest bırakılmalarıyla ilgili resmi açıklama yapılmazken, "Sebak" isimli internet sitesinde prenslerle mali uzlaşmaya varıldıktan sonra serbest bırakıldıkları öne sürüldü.

Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyh Suud el-Muceb, 5 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından ifadeye çağrılanların sayısının 320'ye ulaştığını, bunlardan bazılarının savcılığa sevk edildiğini, şu ana kadar tutuklananların sayısının ise 159 olduğunu belirtmişti.

Yolsuzlukla suçlananların çoğunun anlaşmayı kabul ettiğini ve haklarındaki işlemlerin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü aktaran Muceb, gözaltına alınanlarla bağlantılı 376 kişiye ait banka hesabının dondurulduğu bilgisini vermişti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım'da yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

suudi arabistan , serbest , prens
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM